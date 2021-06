La Roma sceglie Rui Patricio e guarda all'estero. De Sanctis l'unico titolare italiano in 10 anni

La Roma conferma il trend degli ultimi anni e per la porta guarda ancora all’estero. Il prescelto di Tiago Pinto e Mourinho, infatti, si chiama Rui Patricio. Il portoghese fa parte della scuderia di Mendes e nelle ultime ore le parti si sono molto avvicinate per una cifra complessiva dell’operazione che potrebbe chiudersi a 8 milioni più bonus da pagare al Wolverhampton. Scartati dunque ancora una volta i profili italiani come successo già nel recente passato, tanto che nell’era americana sono appena due i portiere italiani acquistati, De Sanctis e Mirante, ma di questi solo il primo per fare il titolare. Riavvolgendo ancora di più il nastro, dobbiamo arrivare alla stagione 2004-05 per vedere 4 portieri su 4 azzurri. Già, perché dall’anno seguente arriverà Doni a spezzare questa egemonia italiana tra i pali giallorossi che durava già dall’anno dello Scudetto dove Capello poteva contare su Pellizzoli, Antonioli, Lupatelli, Zotti e Amelia. Difficilmente si rivedrà qualcosa di simile in futuro e come dicevamo dall’annata 2005-06, Trigoria aprirà definitivamente le frontiere. Dopo Doni arriva anche Julio Sergio e poi ancora Lobont, Stekelemburg, Goicochea, Szczesny, Alisson, Olsen e infine Pau Lopez. Il prossimo con ogni probabilità sarà Rui Patricio che come secondo avrà Fuzato per un reparto che punterà ancora una volta sull’esterofilia. A Roma si augurano possa andare diversamente rispetto al recente passato perché dopo i tre anni di Szczesny e Alisson, i successori non hanno mai avuto vita facile.