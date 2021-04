La Signora sfida la Dea, Palladino: "Juve, punta su Gasperini. È l'allenatore ideale"

Domenica Atalanta e Juventus si sfideranno in uno scontro diretto per il piazzamento Champions League. Ma il bianconero è anche una fetta importante del passato di Gian Piero Gasperini, tecnico della Dea, formatosi nel settore giovanile della Juve dal 1994 al 2003. E per qualcuno l’allenatore di Grugliasco sarebbe la scelta perfetta per la Signora dopo Pirlo. “Lo stile Juve e quella cultura sportiva ce l’avevamo dentro - assicura a La Gazzetta dello Sport il suo successore Vincenzo Chiarenza - io lo dico da sei-sette anni, certo che sarebbe pronto”. Dello stesso avviso Raffaele Palladino, prodotto del vivaio bianconero: “Se fossi nella Juve, sarebbe l’allenatore ideale per giovani come Chiesa e Kulusevski”.