La statistica che non ti aspetti: è la prima vittoria casalinga della Juventus sullo Spezia

Curiosità statistica da Juventus-Spezia, gara finita pochi minuti fa 3-0 in favore della squadra di Andrea Pirlo. Si tratta della prima vittoria della Juve in casa contro la formazione ligure, per la prima volta ospite a Torino in Serie A. I precedenti erano pochissimi, ma con un andamento sorprendente: l’ultimo confronto era del 2007, in Serie B, concluso con il successo dei liguri per 3-2. Poi bisogna andare ancora più indietro: nel ’22, 0-0 tra Juventus e Spezia a Torino. Un altro pareggio, questa volta per 2-2, nel 1921.