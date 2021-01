La trattativa per Sturaro, il colpo Elvius, Lerager e Zaccagni in estate: tutto sul mercato Hellas

Mattia Zaccagni "a giugno dirà addio all'Hellas Verona". A dirlo e a confermarlo oggi è stato l'agente del trequartista degli scaligeri. Il Napoli è già avanti nelle trattative per il giocatore ma non è l'unica a essersi fatta sotto. Però per il Verona è anche e soprattutto tempo di pensare al presente, sicché il nome di Stefano Sturaro del Genoa è quello più caldo. Trattativa più che avanzata, i contatti odierni non hanno sbloccato l'affare ma c'è fiducia affinché le parti arrivino al prestito con diritto di riscatto a 7-8 milioni di euro. Non solo: in casa Genoa, l'Hellas segue anche Lukas Lerager, sul quale c'è pure l'interessamento del Torino. Primo colpo intanto a segno tra Primavera e prima squadra: domani il nero su bianco di Marius Elvius, diciottenne esterno d'attacco preso dai danesi del Koge.