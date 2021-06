Lady Sensi furiosa per gli insulti all'azzurro: "Spero riceviate lo stesso trattamento al quadrato"

vedi letture

Duro sfogo di Giulia Amodio, fidanzata del centrocampista dell'Inter e della Nazionale Stefano Sensi, evidentemente sopraffatta dalla cattiveria dei social nei confronti del calciatore, prossimo a essere tagliato dalla lista di Mancini per l'Europeo dopo l'ennesimo infortunio: "È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante allo stesso tempo. Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi".