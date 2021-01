Lasagna-Verona e Llorente-Udinese. Il Benevento ora avanza per Eder

vedi letture

Con l'imminente trasferimento di Llorente all'Udinese, il Benevento deve guardare altrove per rafforzare il proprio attacco e ora stringe per Eder. Anche oggi sono proseguiti i contatti tra le parti per provare a portare in giallorosso un attaccante esperto come vuole Inzaghi, rivela la redazione di Sky. I campani sono anche su Cutrone, che al momento però è la prima scelta del Parma.