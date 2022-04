Lazio, Acerbi: "Momento non facile, ma vado avanti per la mia strada fino alla fine"

Al termine di Spezia-Lazio 3-4, Francesco Acerbi, autore del gol decisivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il suo momento vissuto dentro e fuori dal campo: "Situazione difficile? È da 5 mesi che non è facile. Sono uno che va avanti per la sua strada, lavora e si impegna. È stato un anno problematico per certi versi anche con i tifosi. Il mio obiettivo è fare bene per i miei compagni, per la Lazio e per me stesso. Vado avanti fino alla fine cercando di dare il massimo anche nelle difficoltà. L'unico cosa è il rammarico che se tocchi la mia persona non posso permetterlo a nessuno. Vogliamo fare quattro vittorie di fila e centrare l’Europa perché questo gruppo al netto delle critiche ha sempre dato l’anima con Sarri e merita questo. Speriamo di andare avanti cosi".

Sul futiro: "Il mio futuro è alla prossima partita e al prossimo allenamento. Il mio futuro è andare a casa dalla mia bambina e basta. Quello che accadrà accadrà. Bilancio sulla stagione? Con il modulo del mister, se sbagli le pressioni va fuori tutta la squadra. Prendiamo tante ripartenze, ma corriamo tanto e impegno e voglia ci sono sempre. Anche se a volte sembra che non ci impegnano perché non arriviamo sul pallone. Questo gruppo ci mette l'anima e merita tanto. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo".