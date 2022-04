Lazio, avanti con Sarri anche senza rinnovo: il piano biennale va avanti e passa dal mercato

Dopo l'incontro avvenuto mercoledì, Maurizio Sarri proseguirà la propria esperienza alla Lazio anche senza il rinnovo di contratto di cui, con Lotito, parlerà solo più avanti. Sono state tracciate le linee guida per il prossimo mercato, Sarri è stato rassicurato sia sul numero di acquisti sia sui ruoli che sul fatto che lo stesso Lotito non ha cercato un nuovo allenatore nel momento del gelo di gennaio. Arriveranno 6-7 acquisti col sacrificio di Milinkovic-Savic che è già stato messo in conto. Il piano biennale però con cui l'allenatore è arrivato a Formello non verrà modificato: avanti insieme, c'è un cantiere da chiudere per il bene della Lazio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.