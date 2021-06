Lazio, Brandt è il chiodo fisso di Igli Tare. Ma servono 25-30 per acquistarlo dal BVB

E' Julian Brandt del Borussia Dortmund il chiodo fisso del direttore sportivo della Lazio Igli Tare. Col cambio di allenatore e anche di modulo, il club biancoceleste questa estate sarà chiamato a stravolgere la rosa. E Brandt è già da dieci giorni obiettivo caldo per la società capitolina.

Nonostante non sia centrale nel progetto BVB, non si tratta comunque di una trattativa semplice: per il 'Corriere dello Sport' servono 25-30 milioni di euro per strapparlo al Dortmund.