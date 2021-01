Lazio, caccia al difensore centrale: Maksimovic irraggiungibile, il Napoli non lo cede

Luiz Felipe s'è infortunato e ha lasciato un buco al centro della difesa della Lazio. A Simone Inzaghi, dunque, adesso serve un centrale e, come scrive l'edizione odierna del Corriere di Roma, l'ideale per lui sarebbe Nikola Maksimovic. In scadenza di contratto col Napoli, il serbo però risulta irraggiungibile ormai, visto che il club azzurro non se ne priverà a gennaio.