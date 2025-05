Lazio, caccia all'erede di Baroni: Sarri il sogno dei tifosi, Gattuso l'alternativa

In casa Lazio è partita ufficialmente la corsa al dopo-Baroni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, sono due i candidati forti per la guida tecnica: il sogno dei tifosi è il ritorno di Maurizio Sarri, mentre l’alternativa concreta porta a Gennaro Gattuso, da sempre stimato dal presidente Lotito.

Sarri è il nome che scalda di più l’ambiente. Lotito e il ds Fabiani hanno già avviato i contatti, proponendogli un progetto su misura: un gruppo rinnovato, giovani da valorizzare, una stagione meno stressante (niente coppe europee, solo la Coppa Italia) e un biennale da almeno 3 milioni a stagione. L’ex tecnico biancoceleste non ha chiuso le porte, ma sta valutando anche altre opzioni: Atalanta e Fiorentina lo seguono con interesse.

Se Sarri dovesse dire no, tutte le attenzioni si sposterebbero su Gattuso, attualmente sotto contratto con l’Hajduk Spalato, con cui ha sfiorato il titolo in Croazia. Il tecnico calabrese può liberarsi facilmente e ha voglia di tornare in Italia, dove piace anche al Torino. Lotito lo aveva già cercato nel 2021, prima che firmasse con la Fiorentina. Alla fine, allora, arrivò proprio Sarri. Ora i ruoli potrebbero invertirsi. Un incontro tra Lotito, Fabiani e Gattuso è previsto nei prossimi giorni.