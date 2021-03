Lazio-Crotone, le formazioni ufficiali: Inzaghi con Immobile-Correa, 3-5-2 per Cosmi

Nessuna grossa novità nelle scelte di Simone Inzaghi per la sfida contro il Crotone che comincerà alle 15. I biancocelesti scenderanno in campo con il classico 3-5-2, con Radu insieme a Patric e Acerbi in difesa, Marusic e Fares sulle corsie esterne e la coppia Immobile-Correa davanti. Stesso sistema di gioco anche per i pitagorici: Simy e Ounas cercheranno di far male alla difesa capitolina, Messias proverà a dare qualità nella posizione di mezzala.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy. All.: Serse Cosmi.