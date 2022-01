Lazio e Venezia defilate. Il futuro di Lapadula è diviso fra Cagliari e Sampdoria

Dopo essere entrato nel mirino di Lazio e Venezia, secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Gianluca Lapadula sarà o al Cagliari o alla Sampdoria. La società sarda sta pensando all’attaccante in uscita dal Benevento e nei prossimi giorni andranno in scena contatti in tal senso. Sul giocatore però è da segnalare anche la Samp: l’ipotesi legata all’arrivo dell’attaccante della Nazionale peruviana stuzzica il club blucerchiato e dopo il fine settimana si studierà più nel dettaglio la fattibilità dell’operazione.