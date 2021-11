Lazio, Felipe Anderson: "Dispiace per il gol preso alla fine. Con Sarri stiamo crescendo"

vedi letture

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'esterno biancoceleste, Felipe Anderson, ha parlato dopo il pareggio contro il Marsiglia in Europa League: "Siamo entrati e abbiamo sbagliato un po’ le pressioni nel primo tempo ma stiamo crescendo nel leggere la gara e stiamo cercando di adattarci subito per non subire gol come nelle gare scorse. Nel secondo tempo eravamo più organizzati e abbiamo fatto bene. Il mister ci ha parlato, ci ha chiesto di dare di più e ha messo a posto alcune cose che stavamo sbagliando. Ci ha chiesto di anticipare le uscite rischiando un po’ di più ma salendo di squadra. L'abbiamo fatto nella ripresa e quello ci ha portato a segnare il gol del vantaggio. Dispiace per il gol preso alla fine ma possiamo giocarcela con tutti. Mi piace segnare soprattutto oggi è stato importante perché ci ha dato la carica. Quello che conta è la vittoria, se non segno e la squadra vince sono ancora più contento”.