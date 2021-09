Lazio, Felipe Anderson: "Pronto a fare il salto di qualità, devo avere più fiducia nei miei mezzi"

La Lazio batte la Lokomotiv Mosca 2-0 e conquista tre punti importantissima per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dell'Europa League 2021/22. Grande protagonista della serata è Felipe Anderson con il brasiliano che, ai microfoni di Sky Sport, spiega il momento d'oro che sta vivendo: "“Sono tornato pieno di motivazioni, sono stato accolto molto bene e io ho lavorato tanto d’estate per arrivare a questa forma. Siamo all’inizio di un progetto, ma siamo sulla strada giusta. Sicuramente posso migliorare ogni giorno, ognuno ha i propri tempi. Mi sento bene e penso sia arrivato il momento per fare il salto di qualità, spero che questo salto aiuti anche la squadra”.

Cosa ti chiede di fare Sarri in campo?

“Da quando mi ha voluto mi ha dato una motivazione ciara. Sapevo che aveva fiducia in me e mi dice sempre che devo migliorare in tanti apetti. Se lo ascolto sono sicuro che faremo grandi cose insieme”

La squadra sta crescendo?

“La vittoria nel derby ci dà fiducia. Abbiamo fatto un gran lavoro in ritiro, ma nelle prime partite abbiamo preso subito gol. Dovevamo migliorare e in queste settimane abbiamo parlato e chiarito. Io devo stare più vicino alla porta e avere più fiducia nei miei mezzi”.