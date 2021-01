Lazio, giornata di riposo per Immobile. Non giocherà col Parma, obiettivo recupero totale

Giornata di riposo per Ciro Immobile, che non si è allenato oggi a Formello. Il centravanti verrà risparmiato in Coppa Italia e cercherà di recuperare dal problema al tendine che gli ha provoca fastidio nelle ultime settimane. Differenziato per Caicedo, mentre non si sono visti in campo neanche Cataldi e Luiz Felipe, in Germania per proseguire le terapie alla caviglia.