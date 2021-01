Lazio, idea Todibo. Può arrivare in prestito per 2 milioni di euro dal Benfica

Dopo il Benevento con il giocatore non convinto della destinazione, ora è la Lazio ad avere messo gli occhi su Jean Clair Todibo, difensore ex Tolosa e Barcellona, ora al Benfica. I biancocelesti si stanno scontrando con problemi per l'acquisto di Sokratis Papastathopoulos e potrebbero puntare su di lui, meno costoso dal punto di vista dell'ingaggio. I portoghesi però chiedono 2 milioni di euro per il prestito e 20 per il riscatto.