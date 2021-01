Lazio, il solito Immobile non basta: il 2021 biancoceleste inizia con un pareggio col Genoa

Il 2021 della Lazio inizia con un punto. La squadra biancoceleste ha pareggiato 1-1 in casa del Genoa al termine di una partita ben giocata nel primo tempo e di sofferenza nella seconda frazione di gara. Non è bastato il solito Ciro Immobile, che ha punito i liguri di Ballardini dal dischetto, a portare a casa l’intera posta in palio al “Ferraris”. Nella prima frazione di gara le occasioni ci sono state così come nella ripresa ma non sono state capitalizzate al meglio, specie il contropiede di Lazzari non arpionato da Caicedo. La classifica dice 22 punti e nono posto ma mister Inzaghi è fiducioso per il prosieguo del campionato. Il 6 gennaio c’è la Fiorentina per ripartire a caccia del quarto posto.