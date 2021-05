Lazio, Inzaghi: "Siamo in ritardo ma con questo ritmo possiamo giocarcela fino alla fine"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico del club biancoceleste, parla a Lazio Style Radio della gara vinta oggi contro il Genoa all'Olimpico: "Avendo visto giocare i ragazzi, posso dire poco, potevamo fare qualche gol in più, Perin è stato bravissimo. Con il rigore gli abbiamo dato coraggio, ma che posso dire, abbiamo fatto il record di vittorie della storia della Lazio in casa, devo fare i complimenti alla squadra, anche se gli ultimi minuti andavano gestiti diversamente. Adesso avremo sei giorni per preparare la partita di Firenze, poi restano e le ultime quattro a tre giorni di distanza l’una dall’altra, siamo in ritardo ma con questo ritmo possiamo giocarcela fino alla fine. Correa? Quando si riesce ad allenare senza problemi è straordinario, ha ottime qualità, riesce a fare gol e si mette al servizio della squadra. Il blackout? 80’ sono stati fatti bene, fino al rigore avevamo limitato il Genoa, che ha giocatori importanti. Gli ultimi minuti ci hanno dato pressione, ma che posso dire a questo gruppo".