Lazio, l'attacco si è fermato: Zaccagni maschera il problema e cerca un record personale

Gol a Cagliari, Monza e Bologna, punta il Parma per fare poker. Mattia Zaccagni sta vivendo un magic-moment e nelle ultime partite ha vestito i panni del trascinatore della Lazio, oltre a quelli del capitano. Non è mai riuscito a realizzare quattro reti di fila in quattro diverse partite e oggi, contro il Parma, proverà a tagliare anche questo traguardo.

Cinque reti totali in campionato, l’anno scorso arrivò a sei (ma in 28 presenze). E’ un altro motivo per colpire al Tardini. Arciere e artigliere, il capitano della Lazio. Scaglia frecce dopo i gol a giro. I suoi colpi, uno più bello dell’altro. Baroni chiede a lui altre prodezze pesantissime, a cominciare dal match di oggi che si preannuncia ostico.

Zaccagni, tra le altre cose, sta ovviando alla mancanza di reti di Castellanos, fermo alla doppietta di Como. Non solo Taty, il contributo di gol di Noslin, Tchaouna e Isaksen è limitato. Ci sta pensando Zaccagni a mascherare il deficit che s’è riscontrato e a tenere la Lazio in alto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.