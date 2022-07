Lazio, lo svincolato Vecino è l'alternativa low-cost a Ilic e Zielinski: riavviati i contatti

Senza la cessione di Luis Alberto, difficilmente la Lazio avrà le risorse per prendere uno tra Ivan Ilic e Piotr Zielinski, i preferiti di Maurizio Sarri. Così, stando a quanto riferito da Il Messaggero, torna di moda Matias Vecino, per il quale c'è stato un nuovo contatto recentemente dopo quelli del mese di maggio. Il centrocampista svincolatosi dall'Inter è l'alternativa low-cost nel caso in cui non dovesse partire né Luis Alberto né Milinkovic-Savic.