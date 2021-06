Lazio, Lotito chiude la porta: Strakosha resta anche col contratto in scadenza

vedi letture

La Lazio ha deciso che non cambierà niente in porta e che a Formello resteranno sia Strakosha che Pepe Reina. Troppo care le suggestioni accostate al club di Lotito, come quella che portava al noome di Kepa. Il portiere albanese dunque resterà nonostante le molte voci sul suo futuro in bilico, che però resterà tale almeno fino a quando non si riparlerà di rinnovo visto che il suo contratto è in scadenza nel 2022. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.