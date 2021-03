Lazio, Luis Alberto premiato al Gran Galà del Calcio: "Che orgoglio, il merito è della squadra"

vedi letture

Luis Alberto, premiato come uno dei migliori difensori della scorsa stagione di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky del riconoscimento ricevuto: "Per me è un orgoglio, il merito è dei miei compagni e di questa fantastica squadra". Lo ha detto nel corso del Gran Galà del Calcio AIC, appuntamento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori per premiare migliori calciatori e calciatrici della scorsa stagione.