Lazio, Maruric ha le idee chiare: "Dopo due sconfitte abbiamo solo un'opzione: la vittoria"

vedi letture

Il difensore biancoceleste Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel prima del match contro il Cagliari: "Dopo due sconfitte, oggi c’è solo un’opzione, ossia vincere di fronte al nostro pubblico. Il Cagliari ha cambiato allenatore, sarà un fattore positivo per loro, ma noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Andiamo a vincere. Abbiamo avuto poco tempo, ma la gara è stata preparata bene. Abbiamo lavorato e siamo consapevoli di come dobbiamo comportarci in campo. Lo scorso anno all'esordio in campionato contro il Cagliari giocammo bene, speriamo di ripeterci".