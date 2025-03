Lazio, ondata biancoceleste a Bologna: Baroni gestisce Castellanos

Oltre 3000 laziali per ridare linfa alla squadra di Marco Baroni. Sarà un’ondata biancoceleste nel settore ospiti del Dall’Ara, con un vero e proprio esodo da Roma per sostenere la Lazio in un momento cruciale della stagione. La qualificazione ai quarti di finale d’Europa League non ha nascosto l’evidente stanchezza della squadra di Baroni. I tanti impegni (domani sarà la 41esima partita stagionale e ne rimarranno almeno altre 11) hanno lasciato il segno, le poche rotazioni per infortuni o indisponibilità in lista UEFA hanno fatto il resto. Baroni non ha potuto contare su elementi importanti come Patric e Hysaj per quasi due mesi, Castellanos e Dele-Bashiru sono out da quasi un mese e giocatori come Guendouzi, Dia e Isaksen sono stati spremuti. Se si aggiungono gli acciacchi di Tavares, Marusic e Zaccagni, ecco che di fatto Baroni non ha mai potuto fare quelle rotazioni cruciali nella prima parte di stagione. Serve un ultimo sforzo prima della sosta e la spinta del settore ospiti al Dall’Ara potrà contribuire in una sfida estremamente delicata nella corsa Champions.

Lazio, le scelte di Baroni: Taty gestito, Vecino sulla trequarti

Due dubbi di formazione e un solo indisponibile per Baroni. Il tecnico ha deciso di far riposare Dele-Bashiru, ancora alle prese con i problemi alla caviglia dopo esser tornato in campo per pochi minuti contro il Viktoria Plzen. Il nigeriano non è tranquillo, sente ancora fastidio e per questo rimarrà a Roma anche durante la sosta per le nazionali. Il primo dubbio è in difesa, dove Marusic può essere gestito dopo che ieri nella rifinitura non ha lavorato con i compagni. Il montenegrino è partito per Bologna, ma dall’inizio potrebbe toccare a Lazzari sulla destra. Al centro coppia Gila-Romagnoli ormai blindata in Serie A, con Tavares che ancora non è al 100% ma sarà titolare prima di partire con la nazionale. In mediana recupera Rovella dall’affaticamento che lo ha costretto al forfait con l’Udinese e giocherà al fianco dell’insostituibile Guendouzi. L’altro dubbio è sulla verticale centrale dell’attacco, dato che sulla presenza di Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra non ci sono discussioni. Vecino e Dia sono in vantaggio su Castellanos, con l’uruguaiano che così avanzerebbe la sua posizione per giocare alle spalle del senegalese. L’ex Girona dopo un mese di stop è tornato e ha giocato subito 70 minuti contro il Viktoria Plzen, ieri come Marusic è stato gestito nella rifinitura e per questo dovrebbe partire dalla panchina. Un’eventuale ricaduta per Castellanos potrebbe rappresentare un punto di non ritorno per la stagione biancoceleste.