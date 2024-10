TMW Lazio, Pedro: "Voglio divertirmi questa stagione poi vediamo. Livello ottimo dei nuovi"

Anche Pedro è stato uno dei grandi protagonisti della sfida vinta 4-1 dalla Lazio contro il Nizza. L'attaccante spagnolo ha così parlato in zona mista dopo la partita: "Non è stato semplice come è sembrato, ma siamo in un bel momento di forma e abbiamo fatto una bella prestazione. Siamo contenti".

Il gol dopo tanto tempo?

"Sono contento dell'aver aiutato la squadra segnando, era tanto che non succedeva. Volevo segnare anche per me stesso, per prendere fiducia e che posso stare qua".

Il gioco di Baroni?

"Mi piace, teniamo la palla e giochiamo fra le linee, mi sto trovando bene. Anche senza palla siamo aggressivi e dobbiamo continuare così".

Qual è la forza di questa Lazio?

"E' forte, ma è presto e dobbiamo solo continuare così. Domenica ci sarà un'altra partita molto importante e vogliamo fare una grande prestazione".

Il suo futuro al termine della stagione?

"Non lo so, difficile dire qualcosa adesso. Voglio stare qua fino alla fine e al termine della stagione vediamo cosa succederà. Io per ora sto bene, voglio godermi questo anno e vediamo cosa succede".

L'entusiasmo vi sta contagiando?

"Dobbiamo pensare di arrivare alla partita più concentrati possibile. Domenica sarà difficile, l'Empoli sta giocando bene e facendo risultati. Sono una squadra in salute, sarà difficile ma vogliamo scalare la classifica".

E' la Lazio più forte in cui ha giocato?

"Non lo so, stiamo lavorando bene. Sono andati via giocatori forti ma quelli giovani che sono arrivati stanno aiutando la squadra e hanno un livello ottimo".

L'Europa League è un obiettivo della Lazio?

"Sì, deve sempre essere un obiettivo essere in Europa e fare bene in queste competizioni. La Lazio ha la qualità per arrivare anche in Champions, ma ora deve giocare al massimo l'Europa League".

La crescita di Castellanos?

"Dipende tutto dalla fiducia. Giochi sempre, hai responsabilità. Anche Dia è un giocatore interessante, parte più dietro ma ha grandi qualità e il Taty sfrutta questa qualità della squadra. E' un giocatore molto importante che può crescere ancora tanto, ma sta facendo bene e deve proseguire così".