Lazio, problemi all'adduttore per Romagnoli: Baroni lo sostituisce al 39' dell'amichevole

Non arrivano buone notizie dall'ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore che la Lazio sta giocando contro la Triestina. All'intervallo i biancocelesti sono avanti 1-0 grazie al gol di Matteo Guendouzi, ma a preoccupare Marco Baroni è stato Alessio Romagnoli, che al 39' ha chiesto il cambio per un problema all'adduttore della coscia sinistra, come riportato da LaLazioSiamoNoi.it. Al suo posto è entrato Nicolò Casale.