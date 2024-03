Lazio, Provedel: "Fino all'1-0 partita equilibrata, in Champions contano gli episodi"

Il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il ko per 3-0 in Champions League contro il Bayern Monaco.

3 gol subiti sono troppi, per quanto avete fatto vedere?

"Un peccato che sia andata così, perché fino all'1-0 la partita era equilibrata. Avevamo creato qualcosa e avevamo subito poco. L'angolo prima del loro 2-0 era abbastanza chiaro: in 4 arbitri non hanno visto, ma non dobbiamo aggrapparci a questo episodio per giustificare la sconfitta. Bravi loro, ma ci sono stati anche demeriti nostri".

Con più cinismo, stasera poteva cambiare?

"Quando giochi contro avversari superiori e per lo più in Champions, la differenza la fanno i dettagli e gli episodi. In campi come questi ne hai pochi a favore e devi sfruttarli: noi non l'abbiamo fatto, loro sì e purtroppo il risultato è stato questo. All'andata gli episodi li abbiamo concretizzati, potevamo fare addirittura di più e purtroppo queste partite sono decise da episodi".