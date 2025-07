TMW Milinkovic-Savic al Napoli? Non ancora. Il portiere in campo nel ritiro del Torino

Si fa un gran parlare e scrivere del trasferimento ormai imminente del portiere serbo, e fratello d'arte Vanja Milinkovic-Savic dal Torino al Napoli per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro, ma al momento ancora la situazione non appare in fase così avanzata verso la linea del traguardo.

Tanto che, come testimoniato anche dallo scatto realizzato da TMW con l'inviato in loco, Milinkovic-Savic è ancora regolarmente impegnato nel ritiro granata di Prato allo Stelvio e, proprio in questi minuti, si trova in campo.

A proposito del possibile arrivo al Napoli di Milinkovic-Savic e della competizione che scatterebbe tra i pali, ha così parlato nelle scorse ore il portiere azzurro Alex Meret: "Serve una grande rosa e penso che la società si stia muovendo molto bene, abbiamo avuto già diversi rinforzi qui a Dimaro. Questo permette anche ai nuovi di avere tempo, assimilare quello che vuole il mister, il metodo di lavoro. Fondamentale è una rosa ampia, ma anche la mentalità e l'atteggiamento che devono essere quelli dell'anno scorso. Dobbiamo essere sempre squadra, voler fare la partita: partendo dalla fase difensiva e andando a sfruttare le occasioni che sappiamo di poter creare perché siamo una squadra di grande qualità".