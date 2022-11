Lazio retrocessa in Conference, Gregucci: "Delitto perfetto in Olanda, ingannati dall'andata"

Mister Angelo Gregucci, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato così la retrocessione dei biancocelesti in Conference League: "La gara nascondeva delle insidie, gli olandesi storicamente sono molto coloriti e passionali. Hanno sostenuto una squadra che era sotto il nostro dominio soprattutto nel primo tempo. L’insidia era consegnarci all’episodio, parliamo di un girone in cui tutte e quattro sono arrivate a 8 punti. La gara d’andata è stata dominata in lungo e in largo, ieri non abbiamo concretizzato le occasioni da gol. Poi è entrato Gimenez che con un po’ di cattiveria ha buttato dentro la palla ed ecco il delitto perfetto. La gara è stata giocata bene dalla Lazio ma siamo qui a commentare un’eliminazione nonostante fossimo i più forti nel girone. Forse quella prima gara ci ha ingannato perché poi ci sono stati approcci sbagliati contro lo Sturm e la sconfitta in Danimarca. Peccato perché questa Europa League diventava davvero bella", le parole dell'ex calciatore della Lazio.