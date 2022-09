Lazio, Romero gioca poco e non rinnova: Lotito rischia di perderlo a parametro zero

La Lazio rischia di perdere Luka Romero a parametro zero. Il giovane talento argentino, già convocato dal ct Scaloni nonostante la giovanissima età (è del 2004), a novembre compirà 18 anni e da quel giorno potrà accordarsi con qualsiasi club in vista della prossima stagione. Al momento la sua intenzione è quella di non rinnovare il contratto perché con Sarri non sta trovando spazio. Per risolvere la questione dovrà probabilmente intervenire Lotito in persona, per evitare di perdere un altro talento come accaduto già con Pedro Neto. A riportarlo è Il Tempo.