Lazio, Sarri vuole Vecino e in più ha già l'accordo con Allan ma si deve liberare a zero

vedi letture

Maurizio Sarri ha chiesto espressamente a Tare che uno dei rinforzi estivi per la Lazio del futuro risponda al nome di Matias Vecino. L'uruguaiano si svincolerà dall'Inter e dunque potrà arrivare a parametro zero. In alternativa, i nomi sono quelli di Djuricic in scadenza col Sassuolo o Saponara nelle stesse condizioni contrattuali, ma con la Fiorentina. Il tecnico avrebbe già ottenuto anche il via libera da parte di Allan a liberarsi a costo zero dall'Everton, nonostante abbia un altro anno di accordo con i Toffees. A riportarlo è Il Messaggero.