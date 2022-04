Lazio-Sergio Rico, l'indizio social di Luis Alberto: una Instagram Story e i colori biancocelesti

"Indizio social" è una parola che va sempre più di moda in chiave mercato e nel giorno di Pasqua è Luis Alberto a darne uno. Attraverso una Instagram Story il centrocampista biancoceleste ha postato un'immagine che lo ritrae con Sergio Rico. A fare la differenza è l'emoticon che rappresenta i colori della Lazio. Nelle scorse settimane proprio il nome del portiere del Paris Saint-Germain attualmente in prestito al Maiorca, è stato accostato con insistenza alla Lazio che, ricordiamo, dovrebbe perdere sia Strakosha che Reina, entrambi in scadenza di contratto. Luis Alberto in questo senso può essere visto come sponsor per l'approdo a Roma dell'estremo difensore, data l'amicizia che lega i due, peraltro rappresentati dalla stessa agenzia. 28 anni, Sergio Rico è legato contrattualmente al PSG fino al 2024.