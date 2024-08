Lazio, servono rinforzi in difesa. Bloccato Gigot, l'Udinese non apre per Bijol

Il mercato della Lazio sta vivendo ore frenetiche, soprattutto sul fronte entrate. Mentre la società biancoceleste cerca di piazzare i vari calciatori in esubero rimasti in rosa (su tutti i centrocampisti Toma Basic, Jean Daniel Akpa Akpro e Andre Anderson) il lavoro del direttore sportivo Fabiani guarda anche a quelli che possono essere i colpi last minute in entrata. E sul tema papabili acquisti si sofferma l'edizione odierna de Il Messaggero.

Un reparto da andare a puntellare è senz'altro la difesa, e in tal senso il quotidiano fa sapere come la Lazio abbia di fatto messo le mani su Samuel Gigot (nell'immagine), 30enne del Marsiglia con cui c'è l'accordo per il trasferimento e può considerarsi bloccato. Seguito anche dal Torino, al pari come un altro calciatore che gioca all'OM, quello Chancel Mbemba che può rappresentare un piano alternativo per il club biancoceleste. Da Udine invece non arrivano aperture in merito alla cessione di Jaka Bijol, che è stato nominato anche vicecapitano per questa annata.

Sempre rimanendo in ambito centrali di difesa, per provare a sbloccare il ritorno di Michael Folorunsho, il suo agente Giuffredi, si legge, sta provando a inserire nei discorsi con il Napoli il centrale difensivo Nicolò Casale, anch'egli facente parte della sua scuderia di assistiti.