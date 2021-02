Lazio, Strakosha: "Sono felice qui e Roma è una seconda casa ma sono aperto a nuove sfide"

Nell'intervista concessa a Sky Deustchland, il portiere della Lazio Thomas Strakosha, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sono rilassato e ho ancora abbastanza tempo per pensare al mercato. Voglio prima mettermi in forma, poi vedremo cosa succederà. Sono felice alla Lazio e le sono molto grato. Penso che anche la società sia contenta di me. Roma è la mia seconda casa, mi sento a mio agio in città, ma sono sempre aperto a nuove sfide".