Lazio, tanti assenti inattesi dopo il riposo di Pasqua: ben 8 out per influenza

Dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri coincidenti con Pasqua e Pasquetta, la Lazio si è ritrovato ieri a Formello con una lunga serie di assenze impreviste. Oltre ai giustificati Pedro e Patric, erano out anche Strakosha, Adamonis, Marusic, Luiz Felipe, Radu, Milinkovic-Savic, Cataldi e Raul Moro. In via ufficiosa è stata rivelata una epidemia di influenza, anche se, secondo Il Tempo, c'è il sospetto che dietro a tante assenze ci sia qualcosa di più.