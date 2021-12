Lazio, tanti giocatori in uscita a gennaio: per Vavro e Jony possono aprirsi piste spagnole

Il Corriere dello Sport fa il punto anche sul mercato in uscita della Lazio, con i tanti nomi fuori dal progetto che potrebbero trovare nuove sistemazioni già nella sessione invernale. Fra questi ci sono Vavro, che in estate non è partito a causa del Decreto Criscita, così come Jony per il quale ci sono stati contatti con Cadice e Getafe. Da capire la posizione di Muriqi, così come quelle di Escalante, Durmisi, Jordan Lukaku, Adekanye e Lombardi.