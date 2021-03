Lazio-Torino, la Lega Serie A non ha deciso per non scontentare nessuno: il momento è delicato

vedi letture

Una pantomima, per non scontentare nessuno. Sulle pagine de la Repubblica, la vicenda di Lazio-Torino viene ricostruita alla luce delle decisioni prese dalla Lega Serie A. O meglio, non prese, dato che il consiglio di urgenza convocato ieri dal presidente Dal Pino non ha portato al rinvio della gara, indispensabile per evitare le scene viste ieri sera all’Olimpico, ma che avrebbe creato ulteriori spaccature. In un momento molto delicato, tra fondi e diritti Tv. Decidere di non decidere, da questo punto di vista, ha rimesso le carte in mano ai giudici, a partire dal Giudice Sportivo, mentre rinviare la gara a mercoledì avrebbe indispettito sia Cairo che Lotito.