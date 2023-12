Lazio, un paio di alternative a Insigne portano in America Latina: ecco Pierotti e Huerta

Non solo Lorenzo Insigne, pur consapevole delle difficoltà soprattutto economiche che comporterebbe acquistare l'ex Napoli oggi al Toronto, perché la Lazio segue anche soluzioni alternative per andare a rinforzare già a gennaio le corsie dell'attacco biancoceleste a disposizione di mister Sarri.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, spiega come ci siano piste che portano in Argentina. È stato seguito per esempio il classe 2001 Santiago Pierotti del Colon, in scadenza a fine anno solare 2024 e dotato di passaporto italiano che invoglia all'acquisto dato che non occupa una casella da extracomunitario. Nello scorso mercato era stato accostato a Bologna e Torino. A fine estate era spuntato il nome di Cesar Huerta, un anno più vecchio. Gioca in Messico, il suo paese natale, nel Pumas con cui è sotto contratto fino al 2025. Lui, invece, è extracomunitario.