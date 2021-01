Lazio, vittoria e non solo: "Il rinnovo è pronto e lo sono anch'io". Rivedi le parole di Inzaghi

Non mancano le buone notizie in casa Lazio. Dopo il bel successo contro il Sassuolo in campionato, infatti, nel post gara il tecnico Simone Inzaghi ha confermato anche i decisivi passi in avanti per il suo rinnovo con il club biancoceleste: "l rinnovo può arrivare in settimana? Non lo so, però ieri ho visto il presidente Lotito che mi ha detto che è pronto. Aspetto con fiducia, anche io sono pronto".