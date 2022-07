Lazio, weekend di riposo: il programma del secondo mini-ritiro. Balzo abbonamenti

vedi letture

Gli urli di Sarri sotto le Tre cime di Lavaredo per due giorni e mezzo saranno solo un ricordo. Piacevole o amaro, è personale. Sta di fatto che da ieri mattina il Comandante biancoceleste ha concesso più di 48 ore di riposo. Appuntamento fissato per il tardo pomeriggio di lunedì (ore 18.30) al campo di Formello per l’allenamento di ripresa. La seduta che precederà il secondo ritiro, che inizierà martedì a Grassau, in Germania, con l’amichevole nel pomeriggio contro il Genoa: il test più significativo dell’estate laziale, visibile su Lazio Style Channel e Dazn.

Poi Sarri metterà a punto la condizione fisica e continuerà l’addestramento tattico alla sua Lazio, quando sul calendario manca meno di un mese all’esordio in campionato con il Bologna all’Olimpico. Il ritiro tedesco durerà poco, si concluderà domenica 31 in Austria con l’amichevole contro la nazionale del Qatar. Poi il rientro a Roma e l’ultima verifica estiva il 6 agosto a Valladolid.

Intanto continua ad aggiornarsi il dato della campagna abbonamenti. Da quando è cominciata la vendita libera, giovedì pomeriggio, la società ha venduto più di 6 mila tessere: raggiunta quota 17 mila.