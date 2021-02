Le mani americane sulla Serie A: ritratto di Krause, pres. di Kum and Go con interessi nel vino

Nato in Iowa, è presidente e CEO del gruppo Krause, azienda di famiglia proprietaria di diverse società di lusso e business.Negli anni 2000 Kyle Krause viene eletto presidente di Kum and Go, catena di negozi con 400 sedi in 11 Stati, principalmente in Iowa. Negli ultimi anni ci sono stati nuovi investimenti in Italia, in particolare nella Cantina Serafini e di altre aziende vinicole nelle Langhe, più il Gruppo Vietti che possiede circa 28 ettari di terreni nella produzione di Barolo e Barbera. Il gruppo ha un patrimonio stimato di circa 3 miliardi di euro.

Il Parma con Krause Acquista il club nell'estate del 2020 da Nuovo Inizio, la cordata di imprenditori parmensi che ha riportato i ducali nel grande calcio. Lo stadio è già praticamente approvato e l'idea è quello di partire il prima possibile. Semmai il problema è in campo, perché la scelta di acquistare una parte dei migliori giovani che sono sul mercato non sta pagando, vista la posizione in classifica. L'investimento è stato comunque molto alto, tra i 100 milioni di acquisto del clube gli altrettanti per i nuovi giocatori. Ovviamente il progetto non può che essere medio lungo, altrimenti

Nome Kyle J. Krause

Nato a Scranton, Iowa, USA, 1963.

Squadra di proprietà Parma, Des Moines Menace.

Investimenti Kum and Go (vendita al dettaglio), Cantina Serafini (vini), Gruppo Vietti (vini)