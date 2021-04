Le pagelle del Bayern Monaco - Neuer para anche le mosche, Hernandez è un muro

PSG-BAYERN MONACO 0-1

Neuer 8,5 - La sua lunga battaglia contro Neymar la vince sempre, aiutato anche dai pali. Meraviglioso nelle uscite al limite dell'area, il suo vero marchio di fabbrica. È assolutamente insuperabile, le sue parate sono innumerevoli. Se il Bayern Monaco rimane a galla è anche merito suo.

Pavard 6 - Sulla sua fascia Draxler è il meno intraprendente, quindi prova anche qualche incursione in particolare sulle palle da fermo.

Boateng 6,5 - Si vede gli avversari arrivare a mille all'ora, prova però a mantenere l'equilibrio per non rincorrere mai.

Hernandez 7,5 - Spesso deve fronteggiare la velocità di Mbappé e riesce a tamponare alla bell'e meglio. Vero e proprio pilastro difensivo, è il migliore in campo dei suoi fatta esclusione di Neuer.

Davies 6 - Di Maria è un avversario scomodo e qualche volta viene saltato. In compenso davanti non è così decisivo come lo è solitamente. Entra però nell'occasione del gol (dal 71' Musiala s.v.)

Alaba 6 - Impiegato nell'insolito ruolo di centrocampista, anche se è un jolly in tutto e per tutto, ha comunque l'agio per dare copertura difensiva e provare l'affondo.

Kimmich 6,5 - Uomo ovunque, sia per saccheggiare il pallone che per incominciare l'azione. Centrocampista moderno e incredibilmente bravo in entrambe le fasi.

Sané 6,5 - Frizzante, spesso lascia Diallo con le ruote sgonfie, quando entra Bakker però cresce di pericolosità. Impreciso nelle conclusioni da dentro l'area.

Muller 6,5 - Utile, come sempre, decisivo, come spesso. Su un suo assist nasce il vantaggio, quasi sempre ha la pericolosità per fare la differenza. Non sempre servito perfettamente.

Coman 5 - Un po' evanescente quando c'è da determinare, poco pericoloso rispetto alla finale della scorsa edizione di Champions League.

Choupo-Moting 6,5 - Bravo sul gol, ma non è decisamente Lewandowski. La pagnotta comunque se la guadagna in maniera perfetta.

Flick 7 - Fa quello che può, con tantissime occasioni se la gioca contro un Paris Saint Germain pazzesco. Alla fine prova a mettere Javi Martinez come centravanti, ma sarebbe stato troppo.