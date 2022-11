Le pagelle del Milan - Giroud mette lo zampino in tutti e 4 i gol. E' il trionfo suo e di Pioli

vedi letture

Milan-Salisburgo 4-0 (14' Giroud, 46' Krunic, 57' Giroud, 90+1' Messias)

Tatarusanu 7 - Nel primo tempo, quando il Salisburgo era in partita, ci ha messo senso della posizione e freddezza. Esattamente ciò che serviva ad un Milan che incassando un gol avrebbe rischiato di vedere i fantasmi

Kalulu 7 - Due istantanee: la scivolata che limita Okafor lanciato a rete, il tiro da 35 metri nella ripresa. Oramai è una delle assolute certezze del Milan che è arrivato agli ottavi di Champions League. Dall'86' Gabbia sv

Kjaer 6,5 - In una partita dove l'esperienza rischia di diventare un fattore, e anzi lo è, Pioli non ci rinuncia. E pur con qualche sbavatura nel primo tempo guida i compagni di reparto e non con autorità

Tomori 7 - Quella scivolata, quella chiusura nel primo tempo, vale quanto e forse più di un gol segnato. Tempismo, attenzione e concentrazione dove e quando serve

Theo Hernandez 7 - Dopo qualche passaggio a vuoto, torna ad essere il martello indiavolato che tutti conosciamo a sinistra. Un palo dopo 3 minuti, sprint su sprint, azioni pericolose a ripetizione. In Champions serve questo (alto) livello sempre. Dal 77' Ballo-Touré sv

Bennacer 7 - Gira che è una meraviglia ed il Milan ne trae enorme beneficio. Di spada e di fioretto, ma sempre con la qualità che è mancata alla squadra a Torino. Dal 69' Pobega 6 - Dà sostanza e fa rifiatare Bennacer quando la partita ha poco da dire

Tonali 7 - Un pelo sotto a livello di qualità della manovra rispetto al collega di reparto, ma fra le tante cose che fa c'è la pennellata perfetta da calcio d'angolo per il primo gol di Giroud

Rebic 6,5 - Intensità e cattiveria agonistica a quintali, ma pure alcuni errori in fase di appoggio. Mette lo zampino sul secondo gol e chiude con la fascia da capitano al braccio

Krunic 7 - Qualche sbavatura nel primo tempo in fase di appoggio, poi la rete dell'apoteosi rossonera a inizio ripresa che regala tranquillità alla squadra e di fatto spegne del tutto il Salisburgo. Dal 77' De Ketelaere sv

Leao 6,5 - Primo tempo quasi assente e la manovra ne risente. Nella ripresa si scuote, semina il panico in più di una circostanza mandando fuori giri la difesa austriaca ed incendiando San Siro. Anche se la mira è difetta, in occasione della traversa. Dal 69' Messias 6,5 - Entra, aiuta in fase difensiva e segna il 4-0. Ottimo impatto a partita però già finita

Giroud 8,5 - E' quello con più gettoni Champions e si vede. Il Milan si aggrappa letteralmente a lui e fa bene: la zuccata per l'1-0, l'assist per il 2-0, il gol del 3-0, il mezzo assist per Messia sul 4-0 e tante piccole grandi cose all'interno di una partita finita in trionfo. Per lui e per il Milan

Stefano Pioli 8 - Fra De Keteaere e Diaz sceglie Krunic. E come quasi sempre capita i fatti gli danno ragione. Il Milan torna agli ottavi di Champions a quasi 9 anni dall'ultima partecipazione e anche in questo traguardo c'è tanto, tanto della sua mano