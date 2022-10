Le pagelle del Napoli - Simeone è un cecchino! Al Maradona un'altra prestazione perfetta

Risultato finale: Napoli-Glasgow Rangers 3-0

Meret 6 - Un solo intervento a fine primo tempo. Ci mette una pezza e poi si gode lo spettacolo.

Di Lorenzo 7 - Da studiare la sua posizione in campo. Una mezzala più che un terzino, sfrutta i movimenti di Politano per disorientare Yilmaz, che non sa chi fermare. Dall'85esimo Zanoli s.v.

Ostigard 7 - Nel giorno del debutto in Champions si lascia trascinare da Kim e fa la sua parte. Insuperabile nei duelli aerei, corona il debutto col gol del definitivo 3-0. Come? Di testa, ovviamente.

Kim 6.5 - Due mesi e mezzo dopo l'inizio della stagione ha già cancellato Koulibaly. Anche nel cuore dei tifosi che urlano il suo nome ogni volta che il sudcoreano ferma gli avversari. E non sono poche: è un soldato, fa quello che deve senza cali di concentrazione.

Mario Rui 7- L'assist per il 2-0 è una perla, l'ennesima. I numeri spiegano al meglio la qualità delle sue giocate: il primo assist in Champions dopo i 4 in campionato. Padronanza del ruolo e del pallone, in ogni situazione.

Ndombele 7 - In una gara col costante controllo del pallone il francese fa la differenza. Perché ha qualità, ha tempi di inserimento e anche una gran botta dalla distanza: al 22esimo fa tremare la traversa con la sua conclusione dal limite dell'area.

Lobotka 6.5 - Anche nella serata in cui ne cambia sei Spalletti non rinuncia al suo giocatore più importante. E del resto, le uniche due partite senza lo slovacco dal primo minuto hanno visto i partenopei pareggiare col Lecce e vincere solo nel finale con lo Spezia. Anche stasera una quantità infinita di palloni toccati e rimessi in gioco: la notizia è che stasera ha sbagliato un passaggio, sul finire del primo tempo. Una rarità. Dall'83esimo Zielinski s.v.

Elmas 6.5 - La mezzala è più nelle sue corde. Più nel vivo del gioco, anche se meno pericoloso in zona gol. Fa la sua parte. Dal 73esimo Gaetano s.v.

Politano 6.5 - Nell'uno contro uno è inarrestabile. Di Lorenzo gli prepara il terreno e lui non elemosina giocate. Meno servito nella ripresa. Dal 73esimo Lozano s.v.

Simeone 8 - Spiritato. Non molla un centimetro, non spreca un minuto. E del resto la media realizzativa è lì a parlare per lui: circa un gol ogni 60 minuti. Magistrale il suo attacco della profondità, sempre coi tempi giusti così come gli inserimenti quando deve colpire di testa. Micidiale.

Raspadori 6.5 - Un po' esterno, soprattutto trequartista. Questa volta non segna, ma non difetta in generosità. Un esempio: sempre il primo a rincorrere gli avversari in fase di non possesso. Dall'83esimo Zerbin s.v.

Luciano Spalletti 8 - Se cambi sei giocatori e la musica non cambia vuol dire che stai facendo benissimo il tuo lavoro. Ciò che colpisce di questo Napoli è soprattutto la mentalità: già qualificato, ha aggredito la partita fin dai primi istanti e chiuso la pratica in sedici minuti.