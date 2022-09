Le pagelle dell'Udinese - Deulofeu non segna ma fa segnare, Bijol è l'uomo di giornata

Risultato finale: Udinese-Inter 3-1

Silvestri 6 - Quando chiamato in causa risponde presente, l'Inter calcia pochissimo verso la sua porta durante tutto il corso del match. Non può nulla sul gioiello di Barella in avvio.

Becao 6,5 - Ruvido e roccioso, una prova da centrale vecchio stampo per il brasiliano. Si dimostra leader della retroguardia friulana, non sbaglia un intervento sugli avanti nerazzurri.

Bijol 7 - Che partita per lo sloveno, è lui l'uomo di giornata in casa Udinese. Ha rischiato di non essere della partita, schierato titolare in marcatura su Lautaro non sbaglia nulla. Poi di testa firma la rete che spiana la strada ai bianconeri verso il successo.

Perez 5,5 - Forse gli manca la giusta concentrazione dopo quattro giri di orologio, commette un fallo evitabile al limite della propria area di rigore e Barella ne approfitta per portare momentaneamente avanti i nerazzurri.

Pereyra 7 - E' senza dubbio il migliore dei friulani, partita da protagonista fino al problemino fisico. Fa ammonire in serie prima Bastoni e poi Mkhitaryan, poi con il suo destro provoca l'autorete di Skriniar. Dal 69' Ehizibue 6 - Nulla da eccepire nella sua prestazione dopo l'ingresso in campo.

Lovric 7 - La prima occasione della partita porta la sua firma, la prima dell'Udinese nella ripresa è sempre sua. Uno degli uomini più pericolosi con i tentativi da fuori, nel secondo tempo solo un super Handanovic gli nega la gioia del gol. Inesauribile in mezzo al campo. Dal 80' Ebosse sv.

Walace 6,5 - Si piazza in marcatura su Brozovic, ottima gara da parte del centrocampista brasiliano che inaridisce la prima fonte di gioco dell'Inter. Diversi intercetti, prova preziosa la sua per l'Udinese.

Makengo 6 - Solita buona prova dal punto di vista agonistico, bravo a coprire in fase di non possesso ed accompagnare l'azione in offensiva. Ordinaria amministrazione per il francese. Dal 61' Samardzic 6 - Innesto di qualità nella manovra offensiva friulana.

Udogie 5,5 - Era il grande obiettivo dell'Inter, oggi però non riesce a fare male ai nerazzurri. Si vede molto meno rispetto a Pereyra, spinge poco e commette un fallo ingenuo ai danni di Dumfries prendendosi il giallo evitabile. Dal 80' Arslan 6,5 - Quindici minuti a disposizione, gliene bastano dodici per chiudere definitivamente l'incontro con un colpo di testa perfetto.

Deulofeu 7 - Bravo e sfortunato, prosegue la sua battaglia contro le porte avversarie. Ci prova anche con l'Inter, colpisce il terzo palo di stagione e rimanda l'appuntamento con il primo gol in questo campionato. Ma da suggeritore è il top, due assist anche questo pomeriggio.

Beto 6 - Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Sottil decide di schierarlo dal primo minuto per guidare l'attacco friulano. Ha pochi palloni giocabili in area di rigore avversaria ma quando può mette in difficoltà Acerbi. Dal 69' Success 6 - Nel finale entra in ogni azione offensiva.

Andrea Sottil 7 - Ennesima prova di forza, di compattezza e qualità. Sono cinque vittorie consecutive, primo posto in classifica e solo applausi per la formazione friulana. Mentre il collega Inzaghi sbaglia ogni mossa, il tecnico friulano le azzecca tutte. Squadra corta e ordinata, mette sotto l'Inter per lunghi tratti e concede davvero poco ai nerazzurri. Miglior partenza della storia dell'Udinese.