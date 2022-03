Le pagelle della Salernitana - Altro che Instant Team, i nuovi continuano a deludere

Risultato finale: Inter-Salernitana 5-0

Sepe 5,5 - Viene preso a pallonate dall'Inter, ha responsabilità solo sulla sconda rete che arriva sul palo di competenza. Evita il 6-0 con una grande parata nel finale

Fazio 4,5 - Voto da convididere con chi ha puntato su un calciatore fermo da un anno per una difesa che prende mediamente due reti a partita. Sempre fuori tempo, lentissimo e messo in grosso imbarazzo da Lautaro

Dragusin 4,5 - Altra brutta partita per il difensore centrale della Salernitana, ceduto dalla Sampdoria senza grossi rimpianti e oggi sempre fuori tempo. Lautaro lo brucia tre volte e ne segna tre dopo mesi di astinenza

Mazzocchi 5,5 - Non poteva certamente fare di più in una serata nerissima per la Salernitana. Personalità e qualche buona sgroppata, non basta. Dal 73'Obi sv.

Ranieri 5 - Era partito bene, con un grandissimo salvataggio in piena area che vale quanto un gol. Nel secondo tempo esce totalmente dalla gara e l'Inter è devastante dalle sue parti

L.Coulibaly 5,5 - Ancora una volta è l'unico a salvarsi, almeno per un'ora. Poi sparisce dal campo e cala vertiginosamente.

Ederson 4,5 - Troppo leggero ed acerbo per il calcio italiano, troppi tocchi di classe in una partita in cui occorrevano muscoli e caratteristiche diverse. Dal 71'Radovanovic

Verdi 4,5 - La doppietta all'esordio, poi il vuoto. Un calo progressivo piuttosto preoccupante. Si divora il gol del vantaggio quasi a porta sguarnita dopo 4 minuti. Dal 60'Zortea 5 - Fa il suo ma soffre come tutti

Kastanos 6 - E' la conferma che i pochi a salvarsi sono quelli della vecchia guarda. Prima mezz'ora davvero di ottimo livello. Dall'85' Ruggeri sv.

Mousset 4,5 - Sempre anticipato, appare troppo timido a cospetto della platea di San Siro. Sostituzione tardiva. Dal 60' Perotti 4,5 - Non pervenuto

Djuric 5,5 - Ci prova in tutti i modi ed è encomiabile per impegno, offre un cioccolatino a Verdi che spara in curva

Davide Nicola 5 - Ha avuto un calendario difficile, ma due punti in tre partite sono troppo pochi. Presentare due esterni offensivi, due punte e un mediano di spinta a San Siro è un azzardo.