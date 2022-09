Le pagelle della Salernitana - Prima gioia per Candreva e Piatek, leggerezza di Vilhena

Risultato finale: Juventus-Salernitana 2-2

Sepe 6,5 - Pochi interventi, ma decisivi, come quello che nella ripresa nega il gol del pareggio a Vlahovic. Una garanzia.

Bronn 6,5 - Ottima prova del tunisino, che si francobolla a Kostic concedendogli pochissimo. Roccioso, spesso avvia la manovra offensiva a grandi falcate.

Daniliuc 6,5 - Alla prima da titolare, il rumeno fa una grande figura. Fa a sportellate con Vlahovic concedendo davvero poco al serbo. Promosso. Dal 100' Gyomber sv

Fazio 5 - Non ha il passo dei compagni di reparto, ma se la cava di mestiere. Nella ripresa rischia un clamoroso autogol, ma lo salva il palo. Si fa espellere nella ressa finale.

Mazzocchi 7 - Ennesima prestazione altisonante, ma non fa quasi più notizia. Una costante spina nel fianco, soprattutto nel primo tempo quando serve l'assist del vantaggio a Candreva. Qualche sofferenza in copertura nella ripresa, ma può poco sullo stacco imperioso di Bremer.

Coulibaly 6 - Quando si lancia negli spazi crea sempre tanti pericoli e in mezzo al campo recita la parte del leone. Pesa, però, la grave leggerezza che porta al gol di Bremer. Sufficienza che è la perfetta media tra il 7 prima del gol e il 5 successivo.

Maggiore 7 - Gestisce ogni pallone con una sapienza e lucidità incredibili, con aperture di prima, cambi di gioco e palloni al bacio per i compagni. Il migliore in mezzo al campo. Dall'81' Kastanos sv

Vilhena 5 - Ancora una volta croce e delizia dei granata. Per qualità e rapidità delle giocate è un fattore in mezzo al campo, ma è ancora una volta autore di una leggerezza quando stende Alex Sandro in area concedendo il rigore del pareggio. Dal 100' Sambia sv

Candreva 6,5 - Primo gol in granata che manda in delirio lo spicchio dei tifosi ospiti. Gioca un primo tempo a cento all'ora, con un'intensità invidiabile. Perde lucidità nella ripresa, difettando anche qualche diagonale.

Dia 6,5 - A tratti incontenibile con le sue sterzate. Letteralmente imprendibile per i difensori della Juve, ai quali non lascia punti di riferimento. Dall'81 Bonazzoli sv

Piatek 6,5 - Mette in costante apprensione Bremer con i suoi tagli e i suoi movimenti. Guadagna e trasforma con freddezza il rigore del 2-0 che gli vale il primo centro in granata. Dal 60' Botheim 5 - Si perde la marcatura su Milik nel finale, ma il VAR salva i granata. Dal 100' Gyomber sv

All. Nicola 7 - Quella ammirata alla Stadium è forse la miglior Salernitana da quando siede sulla panchina, considerando anche il livello dell'avversario. I granata hanno il coraggio di predicare calcio per oltre novanta minuti al cospetto di una big e devono arrendersi solo nel finale dopo aver cullato a il sogno vittoria. Questa squadra farà strada.