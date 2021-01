Le pagelle dello Spezia - L'ex Verde ancora in gol, Farias costante spina nel fianco

Roma-Spezia 4-3: 17' e 52' Mayoral, 24' Piccoli, 55' Karsdorp, 59' Farias, 90' Verde, 92' Pellegrini

Provedel 6.5 - Nulla può sulle reti subite, ma se la Roma non va oltre il poker il merito è in gran parte suo con almeno tre interventi miracolosi che evitano una goleada difficile da digerire per la squadra ligure.

Dell'Orco 5.5 - Nel primo tempo le azioni pericolose arrivano tutte dalla sua parte, Spinazzola e Pellegrini lo mettono in difficoltà tanto da mandarlo un po' in confusione. Dal 58' Bastoni 6 - Più intraprendente rispetto al compagno non fa ami mancare il suo apporto offensivo permettendo allo Spezia di alzare il baricentro.

Terzi 6 - La manovra dello Spezia parte spesso e volentieri dai suoi piedi, per Italiano è il regista arretrato. Da capitano non fa mai mancare il suo apporto ai compagni mettendoci esperienza dove non arriva con la tecnica.

Chabot 5.5 - Un paio di interventi decisivi in chiusura abbinati alla solita grinta che mette contro ogni avversario. Una partita di sostanza la sua contro un avversario complicato come Borja Mayoral che lo mette in difficoltà. Dal 80' Erlic sv

Marchizza 5.5 - Un primo tempo troppo timido nel quale non spinge mai, poi nella ripresa la distrazione sul terzo gol romanista con Karsdopr che arriva alle sue spalle e la mancata respinta sulla linea di porta che condanna i suoi al gol.

Estevez 5.5 - Lotta su ogni pallone, i contrasti in mezzo al campo sono il suo pane quotidiano. Latita in fase di inserimento dedicandosi più a contenere che ad offendere, una scelta che, risultato alla mano, non premia la sua squadra.

Agoume 6 - Sempre nel vivo della manovra, difficile vedergli buttare via un pallone. Tiene botta contro il centrocampo della Roma, detta i tempi ai compagni e cerca sempre la giocata anche se non sempre i suoi lo assistono a dovere.

Maggiore 5.5 - Italiano gli affida le chiavi del centrocampo, lui cerca di imbastire la manovra subendo però spesso la pressione di Veretout che non gli lascia respiro. Qualche buona giocata, un paio di accelerazioni ma nulla di più. Dal 58' Acampora 6 - Entra bene in partita con un paio di inserimenti in area avversaria e tanta sostanza in mezzo al campo

Gyasi 5.5 - Troppo evanescente, non trova mai la giocata giusta sprecando energie correndo spesso a vuoto. Una partita non da ricordare la sua con pochi lampi e qualche pausa di troppo. Dal 80' Verde 6.5 - Pochi minuti, quanti ne bastano per essere reattivo sull'erroraccio di Smalling e dare l'illusione allo Spezia di uscire imbattuto dall'Olimpico.

Piccoli 6.5 - Un'occasione, un gol: alla prima chiamata risponde presente, sintomo che il fiuto del gol è di quelli da attaccante di razza. Purtroppo per lui, e per lo Spezia, la sua gara dura appena 29 minuti perchè un infortunio di natura muscolare lo estromette dalla contesa. Dal 32' Galabinov 6 - Fa a sportellate con Smalling mostrando spesso i muscoli e quando c'è da mettersi al servizio della squadra lo fa come in occasione dell'assist per Farias che vale il secondo gol dei liguri.

Farias 7 - Agile e sgusciante, l'attaccante ha il grande merito di portare Pau Lopez all'errore in occasione del primo gol. Una spina nel fianco costante per la difesa giallorossa che soffre le sue accelerazioni come dimostrato nel secondo tempo quando riapre il match.