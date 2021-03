Le pagelle dello Spezia - Zoet para (quasi) tutto. Maggiore, che qualità! Piccoli è un vero 9

SPEZIA-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 50' Piccoli (S), 80' Maggiore (S), 84' Pereiro (C)

Zoet 7 - Nel primo tempo compie due belle parate su Joao Pedro, non si lascia sorprendere dai timidi tentativi dalla distanza degli avversari. Nella ripresa compie un vero e proprio miracolo con i piedi su Pereiro, si ripete su Nandez. Decisivo.

Ferrer 6 - Fa avanti e indietro sulla fascia: in difesa se la cava bene e spesso aiuta i due centrali; si propone con regolarità nella metà campo avversaria. Soffre un po’ quando il Cagliari passa al 4-4-2 (o 4-2-4).

Ismajli 6 - Nel primo tempo si perde in un paio di occasioni Joao Pedro, ma con il passare dei misuri adotta le giuste contromisure.

Erlic 6 - Qualche errore con il pallone tra i piedi in fase d’impostazione, ma a livello di marcatura è attento su Pavoletti ed è quello che conta di più (Dall’81’ Terzi s.v.).

Marchizza 6 - Anche lui, come Ferrer, fa bene entrambe le fasi di gioco. Rischia poco e nulla contro Nandez (Dal 46’ Bastoni 6.5 - Entra in campo con il piglio giusto. E quando decide di accelerare sulla fascia è imprendibile. Meraviglioso l’assist per il gol di Maggiore).

Ricci 6 - Nella fase iniziale fatica più del dovuto perché Semplici lo “ingabbia”: forza qualche giocata e sbaglia. Quando ha più spazio per agire, sale in cattedra.

Pobega 5.5 - Tanto lavoro sporco, recupera diversi palloni ma sbaglia anche qualche passaggio di troppo. Non è stata la sua miglior partita (Dal 56’ Sena 6 - Dà fisicità e freschezza nel settore centrale del campo).

Maggiore 7 - Svaria un po’ per tutto il settore centrale del campo e quando può s’inserisce per creare superiorità numerica sulla trequarti. Nel secondo tempo domina la scena: mette lo zampino sul gol del vantaggio, esce dal cilindro il 2-0 (Dall’81’ Acampora s.v.).

Gyasi 6.5 - Meno appariscente rispetto al solito, anche perché viene servito male dai compagni. E Lykogiannis non lo perde di vista un secondo. Nella ripresa trova più spazi e serve a Piccoli il pallone del vantaggio.

Farias 6 - Ha voglia di fare, di spaccare tutto e dimostrare alla squadra che ne detiene il cartellino di essere ancora un calciatore in grado di poter fare la differenza. Calcia un paio di volte in porta, ma non crea grossi grattacapi a Cragno. Tarantolato.

Piccoli 7 - Fa continuamente a sportellate con Godin, l’esito del duello è costantemente imprevedibile. Ha una ghiotta chance a fine primo tempo, ma non la sfrutta. Si fa perdonare nella ripresa, con un’inzuccata da centravanti vero (Dal 66’ Nzola 6 - Ci mette il fisico, prova sfiora anche la rete).

Italiano 6.5 - La sua squadra gioca con coraggio, andando a pressare alto il portatore di palla avversario. L’inserimento di Bastoni spacca la partita. Lo Spezia vola a +7 sul Cagliari terzultimo e potrà lavorare durante la sosta con maggior tranquillità.